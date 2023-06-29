Карлос Сайнс: «Сейчас мы находимся в переломном моменте – стремясь сделать машину быстрее и вновь начать выигрывать»

Пилот « » поделился мнением о текущем положении команды – с учетом того, что с последней победы Скудерии в чемпионате прошел почти ровно год.

Последняя победа «Феррари» в «Формуле-1» случилась на 2022 года.

«Отрезок с прошлогоднего Гран-при Австрии до сегодняшнего дня вышел тяжелым. В конце прошлого сезона у нас произошел спад формы, если говорить о гоночном темпе, а затем все это перенеслось и на нынешний сезон. И сейчас мы как раз находимся в переломном моменте, в точке, где мы стремимся переломить ситуацию, чтобы вновь сделать машину более конкурентоспособной и вновь начать выигрывать гонки.

Это будет нелегко, потому что есть еще одна команда под названием «Ред Булл», которая просто убила всех конкурентов, и мы не единственные, кто оказался в числе пострадавших. То же можно сказать о «Мерседесе» – команде, которая пострадала за то, что отлично поработала ранее. И сейчас уже все зависит от нас – мы должны делать все возможное, чтобы вновь победить.

Я думаю, что последние обновления дали толчок команде, в основном в отношении гоночного темпа. После нескольких этапов, где нам пришлось трудно, в Канаде мы наконец-то неплохо смотрелись с точки зрения гоночного темпа», – рассказал Сайнс.

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