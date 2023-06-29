Алекс Албон о «Ред Булл»: «Хорнер все время мне пишет, но я в «Уильямсе» надолго»

Теги возможные переходы Гран-при Канады Кристиан Хорнер Ред Булл Уильямс Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Александр Албон Авто

Алекс Албон сообщил, что постоянно контактирует с экс-боссом Кристианом Хорнером.

В то же время Албон заявил, что сомневается в возвращении в «Ред Булл» в ближайшее время и рад трудиться в «Уильямсе». В настоящий момент сменщик Алекса Серхио Перес выступает неубедительно.

«Кристиан все время мне пишет, говорит «молодец». Приятно, когда такие отношения с руководителем бывшей команды. Для нас уик-энд [в Канаде] сложился прекрасно, и здорово, что Кристиан такое говорит.

Сейчас я сосредоточен на работе с этой командой. И дело не в краткосрочных планах, я тут надолго. Мне очень нравится работать команде и находиться тут. Есть ощущение, что мы начали путь, и мне хочется его продолжить.

Посмотрим, как сложатся ближайшие несколько лет. Пока я очень счастлив здесь», – сказал тайский пилот перед Гран-при Австрии.

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Албон – лучший пилот Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо – в топ-3

2 комментария

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Иван Алейников
Вот и славненько
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Ann Tretiakova
добротный гонщик! но конечно слабо верится что его могут позвать в РБ..хотя кто его знает что будет через сезон ! переса точно продлевать уже не будут ..
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