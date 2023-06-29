Алекс Албон о «Ред Булл»: «Хорнер все время мне пишет, но я в «Уильямсе» надолго»

Алекс Албон сообщил, что постоянно контактирует с экс-боссом Кристианом Хорнером.

В то же время Албон заявил, что сомневается в возвращении в «Ред Булл» в ближайшее время и рад трудиться в « ». В настоящий момент сменщик Алекса Серхио Перес выступает неубедительно.

« все время мне пишет, говорит «молодец». Приятно, когда такие отношения с руководителем бывшей команды. Для нас уик-энд [в Канаде] сложился прекрасно, и здорово, что Кристиан такое говорит.

Сейчас я сосредоточен на работе с этой командой. И дело не в краткосрочных планах, я тут надолго. Мне очень нравится работать команде и находиться тут. Есть ощущение, что мы начали путь, и мне хочется его продолжить.

Посмотрим, как сложатся ближайшие несколько лет. Пока я очень счастлив здесь», – сказал тайский пилот перед Гран-при Австрии.

Гельмут Марко об Албоне в «Ред Булл»: «Алексу очень не повезло. Хэмилтон дважды развернул его – и Алекс потерял уверенность в себе»

Албон – лучший пилот Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо – в топ-3