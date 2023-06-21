Албон – лучший пилот Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо – в топ-3
Пилот «Уильямса» Алекс Албон стал лучшим гонщиком Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
За этап в Монреале Албон, своим 7-м местом принесший «Уильямсу» лучший результат команды с Гран-при Бельгии 2021 года, получил наивысшую оценку в 10 баллов. В тройку лучших также попали выигравший гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой в 9,6 балла и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), финишировавший вторым.
Лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Алекс Албон («Уильямс») – 10
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,0
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8
5. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6
6. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,0
9. Ландо Норрис («Макларен») – 6,8
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,2
В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохранил первую строчку, опережая Алонсо и Хэмилтона.
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