Албон – лучший пилот Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо – в топ-3

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Пилот «Уильямса» Алекс Албон стал лучшим гонщиком Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

За этап в Монреале Албон, своим 7-м местом принесший «Уильямсу» лучший результат команды с Гран-при Бельгии 2021 года, получил наивысшую оценку в 10 баллов. В тройку лучших также попали выигравший гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой в 9,6 балла и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), финишировавший вторым.

Лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Алекс Албон («Уильямс») – 10

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,0

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8

5. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

6. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,0

9. Ландо Норрис («Макларен») – 6,8

10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,2

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохранил первую строчку, опережая Алонсо и Хэмилтона.

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4 комментария

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Paninaro
Норрис низковато.
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ffmp
Албон абсолютно заслуженно. Еще пару таких гран при и старый пират может подумать о замене мексиканца на более стабильного тайца. Что у первого что у второго хорошие спонсоры для команды
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Incendier Deafening
Вот нафига было подписывать Сержанта. Он даже в ф2 слабо выступал. Зато американец))
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Дмитрий Дудников
Ответ ffmp
Албон абсолютно заслуженно. Еще пару таких гран при и старый пират может подумать о замене мексиканца на более стабильного тайца. Что у первого что у второго хорошие спонсоры для команды
И может всё повториться как в стихотворении Блока. Алекс молодец, и у РБ тачка что надо, но, такое ощущение, что не всем подходит, далеко не всем.
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