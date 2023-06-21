Албон – лучший пилот Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо – в топ-3

Пилот « » стал лучшим гонщиком по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

За этап в Монреале Албон, своим 7-м местом принесший «Уильямсу» лучший результат команды с Гран-при Бельгии 2021 года, получил наивысшую оценку в 10 баллов. В тройку лучших также попали выигравший гонку Макс Ферстаппен (« ») с оценкой в 9,6 балла и («Астон Мартин»), финишировавший вторым.

Лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Алекс Албон («Уильямс») – 10

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,0

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8

5. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

6. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,0

9. Ландо Норрис («Макларен») – 6,8

10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,2

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохранил первую строчку, опережая Алонсо и Хэмилтона.

«Феррари» запрыгнула в топ-5 на смелой стратегии – благодаря доверию гонщикам. Подход изменился буквально за ночь