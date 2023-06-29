Гельмут Марко об Албоне в «Ред Булл»: «Алексу очень не повезло. Хэмилтон дважды развернул его – и Алекс потерял уверенность в себе»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Александр Албон Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что на шансах Алекса Албона закрепиться в австрийской команде сильно сказались несколько инцидентов с участием Льюиса Хэмилтона.

В «Ред Булл» решили отказаться от сотрудничества с Албоном в 2020 году, а в составе команды его заменил Серхио Перес. Позже, перейдя в «Уильямс», Албон сумел вернуть прежнюю форму и в нынешнем сезоне демонстрирует отличные выступления.

Марко упомянул два инцидента, в которых Албон, выступая за «Ред Булл», терял победу и место на подиуме – и оба раза причиной становилось столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Первый инцидент случился на Гран-при Бразилии 2019 года, когда Хэмилтон развернул Албона, в тот момент ехавшего вторым, а на Гран-при Австрии новый контракт между гонщиками лишил Албона шанса выиграть первую гонку в «Ф-1».

«Я должен сказать, что Алексу очень не повезло. В Бразилии он боролся за второе место в тот момент, когда его развернул Хэмилтон. Алексу это явно не помогло, он потерял место на подиуме.

А затем, в Австрии, произошел уже более серьезный случай – когда Алекс боролся за победу, и его снова развернул Хэмилтон.

И это очень, очень сильно ударило по его уверенности в себе. У него была возможность финишировать вторым, а может и выиграть. И тут кто-то забрал это у него.

И с этого момента ему стало совсем сложно, он потерял уверенность в себе. Нам же нужен был кто-то для борьбы за чемпионский титул, нам были нужны два надежных гонщика», – рассказал Марко.

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