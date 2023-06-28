Герхард Бергер: «Выбор в пользу Риккардо стал бы для «Ред Булл» надежной ставкой»

Теги Герхард Бергер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер не стал исключать возможность замены Серхио Переса на Даниэля Риккардо.

Руководство «Ред Булл» неоднократно заявляло о поддержке Переса, хотя тот неудачно провел несколько последних Гран-при. При этом запасной пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо в скором времени должен выступить за команду на шинных тестах на «Сильверстоуне» – где, по словам Гельмута Марко, «Ред Булл» сможет оценить текущую форму гонщика.

«Мы уже убедились, что стремление бороться с Максом Ферстаппеном за титул совершенно бесполезно. Хотя при этом следует признать, что рядом с Максом ни один гонщик пока не выглядел хорошо.

У Даниэля большой опыт. Конечно, вообще «Ред Булл» выступает за продвижение молодых гонщиков – поэтому они и посадили Макса в свой болид, когда ему было всего 17 лет. Но, с другой стороны, нужно сказать, что выбор в пользу Риккардо стал бы надежной ставкой.

До сих пор никто так толком и не понял, почему Риккардо так плохо смотрелся в «Макларене». Но теперь у него снова есть шанс проявить себя в «Ред Булл», – рассказал Бергер.

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