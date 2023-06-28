Гран-при Австрии-2023. Расписание трансляций

Теги Формула-1 Гран-при Австрии Формула-3 Формула-2 Ред Булл Ринг Авто

Sports.ru представляет календарь девятого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Австрии.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» в Шпильберге покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Уик-энд «Ф-1» пройдет в новом формате – со спринтом и двумя квалификациями.

Ред Булл Ринг, Шпильберг
30 июня – 2 июля 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:30 🌧️
Квалификация к Гран-при: 18:00 🌧️
 
Суббота
 
Квалификация к спринту: 13:00 🌤️
Спринт: 17:30 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 🌤️
 
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 16:55
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 11:00
1-я гонка «Ф-2»: 14:45
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 9:25
2-я гонка «Ф-2»: 10:55
 
время московское
 

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2 комментария

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Scorpio
Дождевая квала. Ну, что, ждём веселуху от мостика Феррари
+1
0
+1
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