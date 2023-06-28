Гран-при Австрии-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь девятого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Австрии.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Шпильберге покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Уик-энд «Ф-1» пройдет в новом формате – со спринтом и двумя квалификациями.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

30 июня – 2 июля 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌧️

Квалификация к Гран-при: 18:00 🌧️

Суббота

Квалификация к спринту: 13:00 🌤️

Спринт: 17:30 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:00

1-я гонка «Ф-2»: 14:45

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:25

2-я гонка «Ф-2»: 10:55

время московское

📰 Главные новости перед этапом: Хэмилтон не может договориться с «Мерседесом», Рейнольдс купил часть «Альпин», Окон готов сразиться с Ферстаппеном за титул

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