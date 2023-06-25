Карлос Сайнс: «Сейчас темп «Феррари» сильно зависит от фактора особенностей трассы»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австрии.

Сайнс считает, что в ближайших гонках темп команды во многом будет зависеть от особенностей трасс, на которых будут проходить этапы.

«Думаю, что наш темп на Гран-при Австрии будет во многом зависеть от характеристик трассы. Мне кажется, что сейчас наш темп очень сильно зависит именно от этого фактора.

Как мы видели, на таких трассах, как в Монако или в Канаде мы смотрелись сильнее чем на таких трассах, как в Барселоне – где много скоростных поворотов и где нам пришлось немного сложнее. Так что я думаю, мы продолжим видеть изменения в уровне конкурентоспособности команд», – рассказал Сайнс.

«Феррари» запрыгнула в топ-5 на смелой стратегии – благодаря доверию гонщикам. Подход изменился буквально за ночь

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