Дженсон Баттон о неудачах Переса: «Чеко действительно быстрый гонщик, просто ему не хватает стабильности»

Теги Дженсон Баттон Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Ник де Врис Юки Цунода Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон уверен, что неудачи Серхио Переса в последних гонках уже гарантировали титул Максу Ферстаппену:

«Когда Макс видит, как его напарник проводит тяжелый гоночный уик-энд, это только добавляет ему уверенности. Когда же таких уик-эндов происходит три подряд – все, Макса уже не достать, он ушел, чемпионат определенно выиграет именно он.

Что будет с Чеко? Надеюсь, что он сможет отыграться. Мы все хотим, чтобы у Макса были соперники, и хотим видеть хорошие выступления от Чеко. Он действительно быстрый гонщик, просто ему не хватает стабильности».

Контракт Переса с «Ред Булл» истекает в конце 2024 года. И Баттон затруднился ответить, кого «Ред Булл» стоит пригласить в случае решения отказаться от дальнейшего сотрудничества с мексиканцем:

«Кого можно посадить за руль второй машины? Сложный вопрос. Очевидно, что у них есть Даниэль Риккардо, правда сейчас на роли амбассадора – и я не знаю, готовы ли они посадить его за руль своей машины.

Возьмут ли они кого-то из «Альфа Таури», и если да, то кого именно? Де Врис оказался не так конкурентоспособен, как они думали, решатся ли они взять в главную команду Цуноду? Это сложный вопрос для «Ред Булл». И я в любом случае сочувствую Чеко, три неудачные гонки подряд – это тяжело».

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