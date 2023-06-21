Дженсон Баттон о неудачах Переса: «Чеко действительно быстрый гонщик, просто ему не хватает стабильности»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года уверен, что неудачи в последних гонках уже гарантировали титул :

«Когда Макс видит, как его напарник проводит тяжелый гоночный уик-энд, это только добавляет ему уверенности. Когда же таких уик-эндов происходит три подряд – все, Макса уже не достать, он ушел, чемпионат определенно выиграет именно он.

Что будет с Чеко? Надеюсь, что он сможет отыграться. Мы все хотим, чтобы у Макса были соперники, и хотим видеть хорошие выступления от Чеко. Он действительно быстрый гонщик, просто ему не хватает стабильности».

Контракт Переса с «Ред Булл» истекает в конце 2024 года. И Баттон затруднился ответить, кого «Ред Булл» стоит пригласить в случае решения отказаться от дальнейшего сотрудничества с мексиканцем:

«Кого можно посадить за руль второй машины? Сложный вопрос. Очевидно, что у них есть Даниэль Риккардо, правда сейчас на роли амбассадора – и я не знаю, готовы ли они посадить его за руль своей машины.

Возьмут ли они кого-то из « », и если да, то кого именно? Де Врис оказался не так конкурентоспособен, как они думали, решатся ли они взять в главную команду ? Это сложный вопрос для «Ред Булл». И я в любом случае сочувствую Чеко, три неудачные гонки подряд – это тяжело».

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!