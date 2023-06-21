«Это будут гонки на выносливость – либо WEC, либо IMSA». Дженсон Баттон хочет провести полноценный сезон в 2024 году

Чемпион «Формулы-1» 2009 года рассказал, что всерьез задумался о полноценном возобновлении карьеры.

Баттон в последние годы эпизодически выступает в разных гонка вроде NASCAR, британского чемпионата GT, соревнований по ралли-кроссу, Extreme E и прочих.

Теперь же Баттон заявил, что хотел бы провести полноценный сезон в гонках на выносливость.

«Я уже не думал, что мне когда-нибудь захочется провести полноценный сезон, потому что график всегда очень напряженный. Но сейчас я правда настроен на то, чтобы в следующей году провести полноценный сезон в гонках.

Выступать в гонках на разовой основе тоже здорово, но там ты не выжимаешь из себя максимум. Вот почему я рад, что сейчас (на этапе NASCAR) у меня будет сразу три гонки – я смогу провести больше времени с командой, поработать на симуляторе, поработать со своим инженером, с шефом гоночной бригады, чтобы развить наши навыки и наладить взаимопонимание.

Так что да, если позволит время, в следующем году я хочу провести полноценный сезон в гонках. И мне нужно будет найти баланс и выделить время для всего, потому что в этом году, например, у меня все равно много дел и я постоянно занят. Но это будут гонки на выносливость – либо , либо IMSA», – рассказал Баттон.

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