Риккардо прокомментирует три Гран-при на ESPN

Теги Гран-при Канады Гран-при США Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Уилл Арнетт Гран-при Лас-Вегаса Авто

Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо осветит три гонки «Формулы-1» 2023 года на ESPN.

Австралиец прокомментирует Гран-при Канады, который состоится 18 июня, а также Гран-при США (22 октября) и Лас-Вегаса (18 ноября). Риккардо будет работать в паре с актером Уиллом Арнеттом, известным по озвучке Коня БоДжека. Программа «Трибуна с Даниэлем Риккардо и Уиллом Арнеттом», где комментаторы будут обсуждать гонку в прямом эфире и общаться с гостями, станет альтернативой основной трансляции ESPN.

«Будет очень забавно! Как можно догадаться, Уилл и я повеселимся, но мы надеемся, что ощущения будут, словно смотришь «Ф-1» с приятелями. Будут потрясающие гости, много смеха, и, если повезет, мы поможем фанатам стать на шаг ближе к спорту, который я так люблю. Пристегнись, Америка!» – поделился ожиданиями Риккардо.

Эдди Джордан: «При всей моей симпатии к Риккардо должен сказать, что Перес сейчас творит настоящую магию»

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