Андреа Стелла: «Штраф Норриса стал новым прецедентом – стюарды, вероятно, обновляют ориентиры»

Андреа Стелла считает, что стюарды начали судить гонки «Формулы-1» по-новому.

Руководитель « » прокомментировал штраф, который получил Ландо Норрис на . К результату Ландо добавили пять секунд за медленное движение за машиной безопасности. Судьи посчитали, что Норрис намеренно отстал от напарника Оскара Пиастри, чтобы команда провела двойной пит-стоп без потери времени.

«Мы поговорили со стюардами сразу же после финиша, поскольку полагали, что движение с такой скоростью за машиной безопасности или даже в режиме виртуальной машины безопасности не должно являться нарушением.

Вероятно, стюарды хотят установить новые ориентиры. Мы продолжим обсуждения. В конченом счете мы доверяем их выводам, но нам нужно еще раз рассмотреть поведение Ландо, потому что штраф очень удивил.

Если таков новый подход – хорошо, но жаль, что мы оказались в это вовлечены, в процесс установления новых прецедентов. Мы тщательно все изучим, ведь во время заезда ты не можешь рассмотреть все детали – гонка продолжалась, мы сражались за очки.

Тем не менее, если бы мы обогнали [соперников], а не оказались заблокированными, то могли бы оторваться на пять секунд», – поделился мнением Стелла.

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