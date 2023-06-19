Шарль Леклер: «Для подтверждения прогресса «Феррари» я бы дождался Гран-при Австрии»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что не стал бы забегать вперед с оценкой текущих возможностей болида.

На этапе в Канаде у «Феррари» не было проблем с износом покрышек – и считается, что решить данную проблему помогли последние технические обновления.

«Я бы поостерегся делать подобные заявление, поскольку, как мне кажется, в этой гонке мало у кого были проблемы с износом шин.

У меня ощущения были хорошими, но опять же, это очень специфическая трасса, так что я бы подождал Гран-при Австрии, чтобы постараться подтвердить увиденное в этот уик-энд.

У нас была очень хорошая стратегия, и это приятно видеть, это классно – ведь это правда так, даже когда мы делаем правильные вещи, хотя поначалу это и не кажется очевидным. Но в данном случае это было видно.

Мы также смогли противостоять Пересу, поскольку на этот раз были и правда быстры, и это здорово. Мы прогрессируем, команда движется в правильном направлении, но да, в Канаде все-таки очень специфическая трасса. Поэтому я бы дождался для подтверждения прогресса «Феррари», – рассказал Леклер.

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