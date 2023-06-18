Нико Хюлькенберг о штрафе: «Это все равно 5-я стартовая позиция. Если бы в пятницу нам сказали о таком результате, мы бы согласились»

Теги Гран-при Канады Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что согласен на 5-ю стартовую позицию на Гран-при Канады, хотя мог бы оказаться на первом ряду, если бы не штраф.

Хюлькенберга оштрафовали за превышение скорости под красными флагами в квалификации.

«Да, получить штраф было немного досадно. Но это все равно пятая позиция на старте. Если бы в пятницу нам кто-то сказал о таком результате, мы бы сразу согласились.

У нас все равно очень хорошая стартовая позиция. Сегодня обстоятельства будут совсем другими, не знаю, чего именно ждать от гонки, но мы будем бороться», – рассказал Хюлькенберг.

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1 комментарий

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Alex_nder
Не скажи Нико, 2я позиция в официальном протоколе для такой команды- это и было бы достижение года! А так, Хаас уже никак не залетит на подиум, ни в Квале, ни в гонке, к сожалению…
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