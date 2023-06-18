Пьер Гасли: «Я считаю действия Сайнса неприемлемыми. Мы легко могли бы оказаться в топ-6»

Пилот « » выразил разочарование действиями в квалификации к Гран-при Испании.

Сайнс уже был вызван к стюардам по подозрению в блокировке Гасли – сам же француз уверен в вине гонщика «Феррари».

«Я считаю, что действия Сайнса были совершенно неприемлемыми. Ты едешь на скорости 300 км/ч, а соперник выжидает в последней шикане, двигаясь на скорости 30 км/ч, думая только о своем круге. Но ты же на трассе не один.

Во-первых, я даже не смог закончить свой быстрый круг, который бы легко позволил нам попасть в топ-6, а во-вторых, подобные маневры просто слишком опасны и совершенно необязательны. Так что я просто подавлен.

При этом меня волнует даже не сам факт случившегося, потому что ущерб уже нанесен. Я останусь на 17-м месте, хотя машина позволяла попасть в топ-8 или даже топ-6. Так что каким бы ни было решение стюардов, оно может навредить Сайнсу, но не вернет нам ту квалификацию, какую мы могли провести.

Да, недавно (в Барселоне) я и сам был в похожей ситуации (в роли виновника инцидента), но там парни финишировали на 1 и 2 месте, и случившееся не повлияло на их гонку. Я же в результате оказался 17-м и очевидно, что случившееся повлияло на мою квалификацию и повлияет на мою гонку. Так что подобные ситуации просто неприемлемы», – рассказал Гасли.

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