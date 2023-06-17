Дженсон Баттон: «Стролл всегда хорош в дождевых условиях, «Мерседес» конкурентоспособен, «Феррари» и «Ред Булл» близки. Шанс в квалификации есть у всех»

Дженсон Баттон выделил фаворитов квалификации к Гран-при Канады.

Сессия может пройти в дождевых условиях, однако чемпион «Формулы-1» 2009 года полагает, что и на сухой трассе будет плотная конкуренция. В частности, отметил талант пилота « » , завоевавшего свой единственный поул под дождем – это случилось на Гран-при Турции-2020.

«У « » очень хороший темп. Если посмотреть на темп на одном круге и длинных отрезках, «Феррари» и « » очень близки. Я считаю, мы увидим хорошую борьбу даже на сухом треке.

Стролл всегда очень хорош в таких условиях, особенно здесь. Думаю, «Мерседес» тоже будет конкурентоспособен в подобных условиях. Шанс есть у всех.

Безусловно, такая погода перемешает пелотон. Какие-то машины больше нагружают покрышки и, значит, прогревают их быстрее», – сообщил британец.

Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram