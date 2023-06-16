Макс Ферстаппен – о планах «Ф-1» по снижению веса болида: «Добиться такого будет слегка нереалистично»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен скептически относится к планам «Формулы-1» по снижению веса болида.

За последние два десятилетия вес гоночных болидов увеличился на 200 кг – так что 2023 году минимальный вес составляет 798 кг. «Формула-1» планирует сделать машины легче в 2026-м с переходом на новый моторный регламент – эту идею поддержал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

«Честно говоря, добиться такого будет слегка нереалистично – иначе мы бы и так не были такими тяжелыми, верно? К тому же в 2026-м батарея увеличится и будет весить больше – так что я не уверен в том, что все идет в правильном направлении.

Но я всегда буду за более легкие болиды, потому что я больше насладился машиной 2021 года, чем тем, что у нас есть сейчас – с точки зрения маневренности. Сейчас в медленных поворотах болид напоминает лодку», – сказал Ферстаппен.  

Главную гонку США выиграл самый накачанный пилот планеты. Буквально гора мышц – соперники рядом с ним малыши
 

 

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