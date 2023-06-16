Ник де Врис: «В нашем мире все очень погружены в настоящее – ты хорош настолько, насколько твой результат в последней гонке»

Пилот « » Ник де Врис считает, что ему нужно сосредоточиться на настоящем.

Де Врис проводит первый полноценный сезон в «Формуле-1», который складывается для него довольно тяжело. Голландец показал не самые высокие результаты в первых гонках, из-за чего советник «Ред Булл» Гельмут Марко допустил возможную смену пилота.

После этого на Гран-при Монако Де Врис провел лучший для себя этап в сезоне, за что его даже похвалили в «Ред Булл». Однако гонщик убежден, что расслабляться еще рано.

«В нашем мире все очень погружены в настоящее – ты хорош настолько, насколько твой результат в последней гонке. Так что насчет того, что случилось в прошлом году (Ник заменил на Гран-при Италии пилота «Уильямса» Алекса Албона и финишировал 9-м – Sports.ru) – насколько это памятный момент для меня в карьере и жизни, настолько же это не имеет отношения к нынешним делам. Не сказал бы, что люди забыли про это – но у нас сейчас новый сезон.

Важно только настоящее. Ключевой момент в моем подходе – это не спешить, всему свое время. И думаю, что у нас было несколько обновлений, у которых хороший потенциал. Я чувствую, как потихоньку мы собираем все воедино. И затем, когда придет время, в результате это выльется в очки», – поделился мнением Де Врис.

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