Гельмут Марко похвалил де Вриса: «Вот что я хочу видеть. С отрывом лучший уик-энд за «Альфа Таури»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Ник де Врис Юки Цунода Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил прогресс Ника де Вриса.

Ранее Марко показал новичку «Альфа Таури» «желтую карточку», предупредив о возможной потере места. Выступление де Вриса на Гран-при Монако впечатлило Гельмута: Ник впервые опередил напарника Юки Цуноду и занял 12-е место.

«С отрывом его лучший уик-энд за «Альфа Таури». Ник был гораздо ближе к Юки, чем раньше. Вот что я хочу видеть.

Юки тоже выступал очень здорово, пока не вернулись проблемы с тормозами. Команда должна решить вопрос – проблемы с тормозами возникают очень часто.

Конечно, мы хотим большего [от де Вриса]. Мы полагали, что приглашаем пилота с некоторым опытом, что позволило бы сразу бросить вызов Юки. Пока такого не произошло, и это главное», – заявил Марко, возглавляющий молодежную программу «Ред Булл».

Специалист также прокомментировал собственные слова о том, что у Ника есть несколько этапов для исправления ситуации. Марко пояснил, что не говорил о жестких сроках:

«Дедлайнов никогда не было. Просто понаблюдаем за выступлениями. Мы будем действовать тогда, когда возникнет необходимость. В данный момент мы ничего не предпринимаем».

Гельмут Марко: «Де Врис получил желтую карточку. В худшем случае его сменит Лоусон или Иваса, но не Риккардо или Шумахер»

Ник де Врис об ультиматуме со стороны Марко: «Для меня это не стало шоком. Такая ситуация – это вполне нормально для «Ф-1»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Так похвалил, что обмакнул ещё больше
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Кнут и пряник от доктора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick
Ответ hypnotoad94
Так похвалил, что обмакнул ещё больше
Собственно, типичный Марко. На редкость мерзкий тип, не понимаю людей, которым он симпатичен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий