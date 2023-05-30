Гельмут Марко похвалил де Вриса: «Вот что я хочу видеть. С отрывом лучший уик-энд за «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил прогресс Ника де Вриса.

Ранее Марко показал новичку « » «желтую карточку», предупредив о возможной потере места. Выступление де Вриса на впечатлило Гельмута: Ник впервые опередил напарника и занял 12-е место.

«С отрывом его лучший уик-энд за «Альфа Таури». Ник был гораздо ближе к Юки, чем раньше. Вот что я хочу видеть.

Юки тоже выступал очень здорово, пока не вернулись проблемы с тормозами. Команда должна решить вопрос – проблемы с тормозами возникают очень часто.

Конечно, мы хотим большего [от де Вриса]. Мы полагали, что приглашаем пилота с некоторым опытом, что позволило бы сразу бросить вызов Юки. Пока такого не произошло, и это главное», – заявил Марко, возглавляющий молодежную программу « ».

Специалист также прокомментировал собственные слова о том, что у есть несколько этапов для исправления ситуации. Марко пояснил, что не говорил о жестких сроках:

«Дедлайнов никогда не было. Просто понаблюдаем за выступлениями. Мы будем действовать тогда, когда возникнет необходимость. В данный момент мы ничего не предпринимаем».

Гельмут Марко: «Де Врис получил желтую карточку. В худшем случае его сменит Лоусон или Иваса, но не Риккардо или Шумахер»

Ник де Врис об ультиматуме со стороны Марко: «Для меня это не стало шоком. Такая ситуация – это вполне нормально для «Ф-1»