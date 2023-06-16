«Он знает, что я бы попробовал атаковать на пределе». Марко запретил Ферстаппену участвовать в гоночном фестивале «Ред Булл» на «Нюрбургринге»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Нюрбургринг Гельмут Марко Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что Гельмут Марко запретил ему участвовать в гоночном фестивале, который пройдет в сентябре на «Нюрбургринге».

В качестве трассы будет использоваться «Нордшляйфе» – классический вариант трека. Ранее свое участие в мероприятии подтвердили Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель.

«Я бы с радостью поучаствовал, но Гельмут мне не разрешил. Он знает, что я бы попробовал атаковать на пределе. Попробовал бы я побить рекорд трассы? Наверное. Хотя, вероятно, для этого на болиде нужны очень хорошие шины, а не покрышки для демонстрационных заездов, которые, как я понимаю, там будут использоваться.

Мог ли я просто сказать команде, что хочу хорошо провести время? Нет, мне не хотелось создавать совсем необязательные проблемы. А вообще вышло забавно. Мы сидели за столом с Гельмутом, когда разговор зашел на эту тему, и он сразу сказал: «Нет, нет, нет, ты не будешь этого делать».

На самом деле, гонять там и правда довольно рискованно. Все зависит от того, врежешься ли ты в барьеры – и если да, где именно это случится. Хотя обычно, конечно, аварии в твои планы не входят.

Надеюсь, однажды я смогу погонять на «Нордшляйфе». Конечно, хотелось бы сделать это за рулем болида «Формулы-1», но если не получится, то тогда, надеюсь, за рулем машины GT3», – рассказал Ферстаппен.

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1 комментарий

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Ева без Адама
Бережет дедушка внучика)
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