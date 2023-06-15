Хюлькенберг, Магнуссен и Фиттипальди выступят за «Хаас» за тестах шин «Пирелли» 2024 года

Команда « » определилась с составом пилотов на шинные тесты с «Пирелли», в рамках которых команды опробуют покрышки для сезона-2024.

«Хаас» и « » проведут тесты 11-12 июля на автодроме « ».

В первый день тестов за «Хаас» будут выступать и – разделив между собой утреннюю и вечернюю сессии. Весь второй день за рулем болида проведет резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди.

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