Серия W перешла под внешнее управление
В Серии W ввели внешнее управления.
Гоночный чемпионат, где соревновались девушки, досрочно завершил сезон-2022 из-за финансовых проблем.
Серия проводилась в 2019, 2021 и 2022 годах, все три розыгрыша выиграла Джейми Чедуик. Сезон-2023 не состоится.
В последние восемь месяцев продолжались переговоры с инвесторами о возобновлении категории, однако они оказались безрезультатными.
В этом году стартовал еще один чемпионат для девушек – «Академия «Ф-1».
«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году
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