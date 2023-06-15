Серия W перешла под внешнее управление

Теги серия W Джейми Чедуик Авто

В Серии W ввели внешнее управления.

Гоночный чемпионат, где соревновались девушки, досрочно завершил сезон-2022 из-за финансовых проблем.

Серия проводилась в 2019, 2021 и 2022 годах, все три розыгрыша выиграла Джейми Чедуик. Сезон-2023 не состоится.

В последние восемь месяцев продолжались переговоры с инвесторами о возобновлении категории, однако они оказались безрезультатными.

В этом году стартовал еще один чемпионат для девушек – «Академия «Ф-1».

«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году

2 комментария

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Вячеслав Клименко
вот и все "женские гонки"
они просто НЕ ИНТЕРЕСУЮТ зрителей
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TeRex
Изначально это был искусственный мертворождённый проект чисто во имя "Уууу! Гёрл пауэр!" повестки.
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