Серия W перешла под внешнее управление

В Серии W ввели внешнее управления.

Гоночный чемпионат, где соревновались девушки, досрочно завершил сезон-2022 из-за финансовых проблем.

Серия проводилась в 2019, 2021 и 2022 годах, все три розыгрыша выиграла . Сезон-2023 не состоится.

В последние восемь месяцев продолжались переговоры с инвесторами о возобновлении категории, однако они оказались безрезультатными.

В этом году стартовал еще один чемпионат для девушек – «Академия «Ф-1».

«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году