«Понимаем, каковы внешнеполитические условия, обстоятельства не позволяют. Хотим, чтобы было как раньше». Владимир Чагин о мировых звездах на «Шелковом пути»

Владимир Чагин рассказал о трудностях при привлечении мировых звезд на «Шелковый путь».

Семикратный победитель «Дакара», который является руководителем российского ралли-рейда, также поделился информацией о возможном расширении географии заезда в следующие сезоны.

– Когда в график гонки вернется Китай, будут ли стартовать китайские гонщики?

– Китай привлекает и нас, и участников гонки. Раньше гонка проходила по пяти странам. Но сегодня не совсем стабильная ковидная ситуация. Со следующего издания будем рассматривать участие по территории в Китае, Монголии, Казахстане. В гонке планируют участвовать гонщики из Китая.

– Ждать ли звезд мировых ралли‑рейдов?

– Мы понимаем, в каких внешнеполитических условиях живем сегодня. Желающих много, но есть обстоятельства, которые не позволяют им принять участие. Мы все хотим, чтобы все вернулось как можно быстрее на круги своя и все было как раньше.

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