Роман Русинов: «Спрошу у Мазепина, как выиграть дебютный «Шелковый путь». Надо набираться опыта у самых лучших»

Теги ралли-рейды Формула-1 Роман Русинов ралли Шелковый путь гонки на выносливость Никита Мазепин Авто

Роману Русинову интересно, как дебютант Никита Мазепин победил на «Шелковом пути».

Бывший пилот «Формулы-1» впервые принял участие в ралли-рейде в 2022 году и стал чемпионом в классе мотовездеходов. Русинов, известный по выступлениям в гонках на выносливость, впервые примет участие в ралли-2023.

«Наверное, у Никиты спрошу, как сделать так. Для того, чтобы участвовать в такой гонке, надо общаться, набираться опыта у самых лучших, чтобы понимать, к чему готовиться.

Не нужно стараться выиграть гонку, не нужно забивать голову победой. И если вы сможете все инструменты сложить воедино, у вас могут быть шансы на победу», – сказал Роман.

«Шелковый путь» пройдет 5-15 июля.

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