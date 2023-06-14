Джеймс Воулз: «Михаэль Шумахер действительно сплотил «Мерседес»

Руководитель « » Джеймс Воулз, ранее работавший в «Мерседесе», рассказал о том, какое влияние на немецкую команду оказал .

Шумахер неожиданно вернулся в «Формулу-1» в 2010 году и провел в « » три сезона, но уже не добивался тех же результатов, что и раньше.

«Михаэль был невероятной личностью. У него была особая аура, его присутствие всегда чувствовалось – он был совсем не таким, каким казался со стороны.

Работая в команде, он всегда был рядом, был готов помочь, помочь команде двигаться вперед. Он действительно сплотил нашу команду. Он знал дни рождения каждого, посылал цветы уважаемым партнерам, действительно заботился о людях.

Для команды это многое значило и команда действительно выкладывалась ради него, старалась помочь ему добиться успеха. И добивался этого Михаэль просто за счет того, что был самим собой.

Он также понимал, что его результаты, возможно, уже были не на том уровне, что прежде, но он компенсировал это огромным объемом работы и самоотдачей. Нико очень многому у него научился, а Льюис потом научился этому уже у Нико», – рассказал Воулз.

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