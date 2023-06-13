Оскар Пиастри о скорости «Альпин»: «Макларен» предложил надежность, выбор был простым»

Оскар Пиастри считает, что поступил правильно, выбрав «Макларен» вместо «Альпин».

Юниор «Альпин» подписал контракт с «Маклареном» с сезона-2023, из-за чего отказался от места призового пилота во французской команде. В нынешнем году «Альпин» завоевала подиум и заработала 40 очков, «Макларен» – лишь 17, из них 5 – на счету австралийца.

– Вы уже говорили, что не жалеете о решении перейти в «Макларен». Я замечал, что люди сравнивают «Макларен» с «Альпин» и говорят: «Альпин» предоставила бы ему лучшую машину». Но выбор между «Альпин» и «Макларен» точно не был простым, верно?

– «Альпин» и «Макларен» никогда не сравнивались в лоб. Я уже много раз говорил о деталях и не хочу повторяться. Но да, я не сравнивал напрямую кокпит «Альпин» и кокпит « ».

В конечном счете доверие [в « »] было подорвано, а «Макларен» предложил шанс в «Формуле-1», надежность, которой у меня не было со времен «Формулы-2».

В прошлом сезоне у меня не было кокпита, и существовала вероятность, что ситуация повторится. «Макларен» сразу же предложил мне шанс в «Формуле-1», за что я очень благодарен. Для меня выбор оказался простым – я хотел обеспечить свое будущее с такой прекрасной командой как «Макларен».

– Насколько вам помогает [бывший пилот «Ф-1» и менеджер Пиастри] Марк Уэббер? Он понимает политические моменты и все остальное.

– Да, Марк сильно помогал еще до «Формулы-1», в «Формуле-3» и «Формуле-2». Особенно теперь, в «Формуле-1»: он знает многих людей и сам провел успешную карьеру, так что понимает ситуацию и со стороны гонщика, и со стороны команды.

Пока все прекрасно. Уверен, он продолжит так же отлично работать в будущем. Очень обнадеживает, когда на твоей стороне есть человек, который был в таком положении и помогает пройти через все это.

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