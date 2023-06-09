Марк Уэббер: «Пиастри никогда не ищет оправданий, он сам задал для себя очень высокую планку»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, как для складывается его дебютный сезон в чемпионате.

Уэббер является менеджером Пиастри и отмечает высокие стандарты, которым старается следовать его подопечный.

«Вы никогда не услышите, чтобы Оскар искал оправданий. Он сам задает для себя очень высокую планку, гордится собственными высокими стандартами, которые сыграли значительную роль в том, что к данному этапу своей карьеры ему удалось добиться успеха.

Так что он не собирается извиняться за то, что сам установил для себя столь высокую планку. Мы все знаем, что он хочет быстро закрепиться в «Ф-1» и уже делает это.

И знающие люди, которые наблюдают за его выступлениями, говорят о том, что видят в нем довольно уникальный случай. А это в «Формуле-1» самое главное – людям должно нравиться то, что они в тебе видят.

Дела у Оскара идут очень хорошо. Новичкам «Формулы-1» в наши дни приходится очень нелегко, учитывая то, какой километраж на тестах у них есть возможность намотать в сравнении с тем, что было в наши дни.

Ну и, конечно, в «Ф-1» еще не было такой плотности позади лидеров. Но он воспринимает это как должное. И в « » очень довольны его прогрессом, да и Ландо просто великолепен, они с Оскаром здорово поладили», – рассказал Уэббер.

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