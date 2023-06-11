24 часа Ле-Мана. «Пежо» – лидер после 8 часов, «Феррари» №50 – 2-я, «Феррари» №51 откатилась после вылета, «Тойота» №7 попала в аварию

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 «Пежо» возглавила гонку «24 часа Ле-Мана» после восьми часов заезда.

На первой позиции следует Нико Мюллер, выступающий вместе с Лоиком Дювалем и Густаво Менезесом.

Уверенным лидером была «Феррари» №51 Алессандро Пьер Гвиди, пока машина не вылетела за пределы трассы – сейчас автомобиль на четвертом месте. «Феррари» №50 также откатилась после выезда Никласа Нильсена, однако впоследствии поднялась до второй позиции – она отстает от лидера более чем на минуту.

На третьем месте находится «Кадиллак» №2. «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси) также попала в аварию с участием «Альпин» №35. После инцидентов на трассе включили режим желтых флагов на всей трассе. Вероятнее всего, «Тойоте» потребуется длительный ремонт. Сестринская машина №8 (Рио Хиракава) – на пятом месте.

В LMP2 лидирует «Интер Европол» (Фабио Шерер), на 45 секунд отстает Роберт Кубица («ВРТ»). Даниил Квят снова сел за руль «Премы» и следует на 12-й позиции в классе, Влад Ломко («Кул Рейсинг») едет 13-м.

24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» на первых местах после 6 часов, лидировавшая «Йота» попала в аварию

6 комментариев

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Kaiki
Трэш такой творится)
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Финал ЛЧ - ничто по сравнению с этим ЛеМаном.
Гонка войдёт в историю.
Спать буду одним глазом. Такое нельзя пропустить.

Кстати Данька уже на 10-м.
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22ars
Минус Тойота. Пежо в лидерах. Что происходит? Ле Ман в этом году отличный.
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Антон Казанский
Ответ Kaiki
Трэш такой творится)
А в следующем году, когда вместо GTE будет GT3 и будет ещё больше Гиперкаров, будет смесь Twisted Metal и Rock´n´Roll Racing
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Ответ Антон Казанский
А в следующем году, когда вместо GTE будет GT3 и будет ещё больше Гиперкаров, будет смесь Twisted Metal и Rock´n´Roll Racing
Как бы до Кармагеддона не добрались...
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Kaiki
Ответ Антон Казанский
А в следующем году, когда вместо GTE будет GT3 и будет ещё больше Гиперкаров, будет смесь Twisted Metal и Rock´n´Roll Racing
А для Кобаяши уже в этом году Дум-метал какой-то)
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