24 часа Ле-Мана. «Пежо» – лидер после 8 часов, «Феррари» №50 – 2-я, «Феррари» №51 откатилась после вылета, «Тойота» №7 попала в аварию

« » возглавила гонку «24 часа Ле-Мана» после восьми часов заезда.

На первой позиции следует Нико Мюллер, выступающий вместе с Лоиком Дювалем и Густаво Менезесом.

Уверенным лидером была «Феррари» №51 Алессандро Пьер Гвиди, пока машина не вылетела за пределы трассы – сейчас автомобиль на четвертом месте. «Феррари» №50 также откатилась после выезда Никласа Нильсена, однако впоследствии поднялась до второй позиции – она отстает от лидера более чем на минуту.

На третьем месте находится «Кадиллак» №2. « » №7 ( ) также попала в аварию с участием « » №35. После инцидентов на трассе включили режим желтых флагов на всей трассе. Вероятнее всего, «Тойоте» потребуется длительный ремонт. Сестринская машина №8 (Рио Хиракава) – на пятом месте.

В LMP2 лидирует «Интер Европол» (Фабио Шерер), на 45 секунд отстает Роберт Кубица («ВРТ»). снова сел за руль «Премы» и следует на 12-й позиции в классе, Влад Ломко («Кул Рейсинг») едет 13-м.

24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» на первых местах после 6 часов, лидировавшая «Йота» попала в аварию