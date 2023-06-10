24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» на первых местах после 6 часов, лидировавшая «Йота» попала в аварию

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Даниил Квят WEC Према Луи Делетраз Авто

Две «Феррари» продолжают лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана» после шести часов заезда.

В лидеры кратковременно вышла клиентская «Порше» «Йоты» №38, которая столкнулась с барьерами, получив серьезные повреждения. Экипаж продолжает гонку на 14-м месте. Из-за инцидента пелотон возглавили две «Феррари», а после пит-стопов Скудерии лидерство на время захватили две «Тойоты», пока сами не отправились в боксы.

«Порше» Ника Тэнди, вышедшая в лидеры, также провела пит-стоп, после чего первые позиции вернули себе «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди) и №50 (Никлас Нильсен). Скудерию преследует «Пежо» Лоика Дюваля, «Тойоты» располагаются на пятой и шестой позициях.

В классе LMP2 лидером является «Йота» под управлением Оливера Расмуссена, ее преследует «ВРТ» Луи Делетраза. Машина «Кул Рейсинг» (экипаж Влада Ломко) следует на 11-й позиции, «Према» Даниила Квята – на 16-й (за рулем Мирко Бортолотти).

Категорию LM GTE Am возглавляет Джакомо Петробелли на «Феррари».

24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» лидируют под дождем после 3 часов, экипаж Квята из-за обломка опустился на 18-е место в LMP2

4 комментария

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Avior
Этот ЛеМан запомнится
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Антон Казанский
Снова дождь и народ пробует гравий в районе поворотов "Порше", "дю Понт" и "Картинг". Пострадала лидировавшая в LMP2 Prema номер 9: вылетела в зону безопасности и тут же ей в бок въехали турки. У "Премы" гонка из серии "всё, что могло пойти не так, пошло не так".

А пока я всё это строчил, Эдуардо не просто не выгнал на трассу "пейс кар", а убрал все медленные зоны и даёт гонятся. Да будет Кармагеддон!
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Антон Казанский
Евроспорт поговорил с Квятом:
- На первом круге поймали несколько обломков от Эйткена, пришлось останавливаться, менять обвес, убирать обломки итд.
- Условия постоянно меняются, на трассе дурдом.
- Я сажусь за руль следующим, начну ночную смену.

Eurosport: - Should I tell you ¨Enjoy" ?
Квят: - Of course! This is crazy, the way we all like it!

Настроение бодрое, потерь не имеем! (с)
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Антон Казанский
Кстати, в классе GTEam лидерство постоянно переходит от "Project 1" (это который зелёный, с улыбочкой на переднем обвесе) к девчачьему экипажу "Iron Dames". Пока что зреет сенсация: девчонки или "крокодил" уделывают все полузаводские команды (AF Corse, Proton, Corvette...)
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