24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» на первых местах после 6 часов, лидировавшая «Йота» попала в аварию
Две «Феррари» продолжают лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана» после шести часов заезда.
В лидеры кратковременно вышла клиентская «Порше» «Йоты» №38, которая столкнулась с барьерами, получив серьезные повреждения. Экипаж продолжает гонку на 14-м месте. Из-за инцидента пелотон возглавили две «Феррари», а после пит-стопов Скудерии лидерство на время захватили две «Тойоты», пока сами не отправились в боксы.
«Порше» Ника Тэнди, вышедшая в лидеры, также провела пит-стоп, после чего первые позиции вернули себе «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди) и №50 (Никлас Нильсен). Скудерию преследует «Пежо» Лоика Дюваля, «Тойоты» располагаются на пятой и шестой позициях.
В классе LMP2 лидером является «Йота» под управлением Оливера Расмуссена, ее преследует «ВРТ» Луи Делетраза. Машина «Кул Рейсинг» (экипаж Влада Ломко) следует на 11-й позиции, «Према» Даниила Квята – на 16-й (за рулем Мирко Бортолотти).
Категорию LM GTE Am возглавляет Джакомо Петробелли на «Феррари».
24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» лидируют под дождем после 3 часов, экипаж Квята из-за обломка опустился на 18-е место в LMP2
А пока я всё это строчил, Эдуардо не просто не выгнал на трассу "пейс кар", а убрал все медленные зоны и даёт гонятся. Да будет Кармагеддон!
- На первом круге поймали несколько обломков от Эйткена, пришлось останавливаться, менять обвес, убирать обломки итд.
- Условия постоянно меняются, на трассе дурдом.
- Я сажусь за руль следующим, начну ночную смену.
Eurosport: - Should I tell you ¨Enjoy" ?
Квят: - Of course! This is crazy, the way we all like it!
Настроение бодрое, потерь не имеем! (с)