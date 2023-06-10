24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» на первых местах после 6 часов, лидировавшая «Йота» попала в аварию

Две «Феррари» продолжают лидировать в гонке «24 часа Ле-Мана» после шести часов заезда.

В лидеры кратковременно вышла клиентская «Порше» «Йоты» №38, которая столкнулась с барьерами, получив серьезные повреждения. Экипаж продолжает гонку на 14-м месте. Из-за инцидента пелотон возглавили две «Феррари», а после пит-стопов Скудерии лидерство на время захватили две «Тойоты», пока сами не отправились в боксы.

«Порше» Ника Тэнди, вышедшая в лидеры, также провела пит-стоп, после чего первые позиции вернули себе «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди) и №50 (Никлас Нильсен). Скудерию преследует «Пежо» Лоика Дюваля, «Тойоты» располагаются на пятой и шестой позициях.

В классе LMP2 лидером является «Йота» под управлением Оливера Расмуссена, ее преследует «ВРТ» . Машина «Кул Рейсинг» (экипаж Влада Ломко) следует на 11-й позиции, « » – на 16-й (за рулем Мирко Бортолотти).

Категорию LM GTE Am возглавляет Джакомо Петробелли на «Феррари».

24 часа Ле-Мана. Две «Феррари» лидируют под дождем после 3 часов, экипаж Квята из-за обломка опустился на 18-е место в LMP2