MotoGP. Мир получил травму пальца в аварии во второй практике и пропустит Гран-при Италии

Пилот «Хонды» Хоан Мир пропустит из-за травмы.

Мир попал в аварию по ходу второй практики и получил повреждение мизинца на правой руке. После проведенного медицинского обследования Мир и руководство команды приняли решение снять испанского гонщика с участия в Гран-при.

Как отмечается в заявлении «Хонды», одной из причин стало то, что трасса «Муджелло» является достаточно требовательной к пилотажу и гонщики подвергаются там сильным нагрузкам.

Таким образом, на Гран-при Италии заводскую команду « » будет представлять только .

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