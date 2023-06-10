Питер Уиндзор: «Норрис в «Альпин» – это была бы интересная перестановка»

Теги возможные переходы Макларен Ред Булл Формула-1 Питер Уиндзор Макс Ферстаппен Ландо Норрис Альпин Авто

Питер Уиндзор считает, что «Альпин» могла бы заинтересовать Ландо Норриса.

Контракт британского пилота с «Маклареном» действует до конца 2025 года.

«Мне кажется, есть небольшой шанс, что он перейдет в «Альпин», так ведь? У него есть еще год, можно подождать, но «Альпин» выступает неплохо – похоже, команда нарастила мышцы.

Я говорю это лишь потому, что пытаюсь понять, где есть места для Ландо. Это была бы интересная перестановка. «Альпин» сейчас выглядит довольно классно. Хороший коллектив», – сообщил британский журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1».

Уиндзор прокомментировал и потенциальный переход Норриса в «Ред Булл»:

«Уверен, Ландо не видит себя в качестве второго гонщика для Макса [Ферстаппена]. [В то же время] уверен, что на данной стадии карьеры он думает: «О, было бы здорово пилотировать «Ред Булл».

Наверное, мысли не заходят дальше этого, он просто размышляет, как прекрасно было бы наслаждаться мегамашиной «Ред Булл».

Вот где начинаются проблемы: как ему победить Макса Ферстаппена, кем станет Ландо Норрис, будет ли он по-настоящему хорошим вторым номером. Думаю, шанс на переход есть».

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6 комментариев

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1CEMAN
Шило на мыло
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Jurgen Klinsmann
на норриса в топ-команде интересно было бы посмотреть.
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Grigpar
Ответ Jurgen Klinsmann
на норриса в топ-команде интересно было бы посмотреть.
Вместо Сайнса в Феррари только, ну или вместо Льюиса в Мерседес на случай ухода того в другую тиму или из F1 вообще.
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Иван Алейников
Для начала, ему нужно дождаться болид после модернизации аэротрубы. Зак Браун говорил, что в 24 г. уже у Маков нет отмазок. Я б не торопился
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Вместо Сайнса в Феррари только, ну или вместо Льюиса в Мерседес на случай ухода того в другую тиму или из F1 вообще.
ещё есть вариант Хэм на выход,Леклер в Мерседес и Норрис в Феррари.
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