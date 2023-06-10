Питер Уиндзор: «Норрис в «Альпин» – это была бы интересная перестановка»

Питер Уиндзор считает, что «Альпин» могла бы заинтересовать Ландо Норриса.

Контракт британского пилота с « » действует до конца 2025 года.

«Мне кажется, есть небольшой шанс, что он перейдет в « », так ведь? У него есть еще год, можно подождать, но «Альпин» выступает неплохо – похоже, команда нарастила мышцы.

Я говорю это лишь потому, что пытаюсь понять, где есть места для Ландо. Это была бы интересная перестановка. «Альпин» сейчас выглядит довольно классно. Хороший коллектив», – сообщил британский журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1».

Уиндзор прокомментировал и потенциальный переход Норриса в «Ред Булл»:

«Уверен, Ландо не видит себя в качестве второго гонщика для Макса [Ферстаппена]. [В то же время] уверен, что на данной стадии карьеры он думает: «О, было бы здорово пилотировать «Ред Булл».

Наверное, мысли не заходят дальше этого, он просто размышляет, как прекрасно было бы наслаждаться мегамашиной «Ред Булл».

Вот где начинаются проблемы: как ему победить , кем станет Ландо Норрис, будет ли он по-настоящему хорошим вторым номером. Думаю, шанс на переход есть».

Ландо Норрис об интересе «Ред Булл»: «Не собираюсь становиться вторым номером в какой-либо команде»

Журналист «Ф-1» Кларксон о будущем Норриса: «У «Ауди» будут ресурсы, Зайдль – фанат Ландо, но сомневаюсь в быстрых победах»