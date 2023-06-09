«Эти боковые понтоны появились на болиде сейчас, потому что они работают». Джок Клиа – об обновленном болиде «Феррари»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Джок Клиа Авто

Наставник Шарля Леклера Джок Клиа заявил, что решение «Феррари» отказаться от своей версии боковых понтонов и пойти по пути «Ред Булл» не было скоропалительным.

По словам Клиа, в «Феррари» несколько месяцев изучали и готовили обновления болида, которые команда привезла на Гран-при Испании.

«Когда люди презентуют свой болид и готовятся использовать, они вполне уверены в его конструкции. И никто не станет говорить что-то вроде: «Знаете, мы поставили вот такие боковые понтоны, но вообще мы не уверены в их конструкции».

Нет, мы все убеждены в правильности своих решений. Но затем вам нужно учиться на опыте других людей – на том, что сделали они, и что делаете вы.

По сути, мы никого не копируем. Мы смотрим на то, что сделали конкуренты, возвращаемся в свою аэродинамическую трубу и пытаемся понять, работает такое решение или нет.

Эти боковые понтоны появились на болиде сейчас, потому что они работают. В конечном счете, мы лишь следуем науке, а самое интересное в аэродинамике, нашем спорте, которым мы занимаемся – в моем случае уже на протяжении 30 лет, – это то, что ваша машина может меняться каждый день и каждый год. И мы все еще учимся. Всегда существует миллион вариантов решения той или иной проблемы, и вы никогда не сможете охватить их все.

Как только ты видишь, что другая команда начинает хорошо выступать, и получаешь макет такого же технического решения в своей аэротрубе, ты должен действовать достаточно дисциплинировано, чтобы не принимать поспешных решений и сразу не ставить эту деталь на свою машину. Потому что это не сработает.

Вам нужна пара месяцев, чтобы во все разобраться и заставить это техническое решение работать на вашей машине. И после этого мы можешь сказать: «Да, теперь я понимаю, как именно они к этому решению пришли». И то, что вы сейчас видите (на обновленном болиде «Феррари») является результатом такой работы – и мы продолжим развиваться в этом направлении. Можно сказать, мы начинаем исследовать новый для себя путь», – рассказал Клиа.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»

1 комментарий

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DenSpM
Вообще не понимаю, кто этого Джока Клиа поднял так высоко. Это вопрос из серии, что делает Штайнер в качестве ру команды ф1 и что делает Вассер в Феррари. Впрочем, что из Феррари делает Вассер, как раз таки понятно
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