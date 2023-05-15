Эдди Джордан: «При всей моей симпатии к Риккардо должен сказать, что Перес сейчас творит настоящую магию»

Бывший владелец команды «Формулы-1» поделился мнением о перспективах .

Джордан отметил, что Риккардо, несмотря на свой по-прежнему весьма высокий уровень, не может рассчитывать на возвращение в «Ред Булл» – и что руководство команды никогда не заменит его на .

«Я сам неоднократно проходил через подобные ситуации и могу сказать, что Даниэль Риккардо, на мой взгляд, по-прежнему находится там, на высшем уровне. Но в то же время Даниэль никогда не сможет делать то, что сейчас делает Серхио Перес.

Я видел, на что способен Даниэл, но при всей моей к нему симпатии – и как бы он всем нам ни нравился, а он замечательный парень, – то Чеко Перес сейчас творит настоящую магию», – рассказал Джордан.

В «Ф-1» назревает рекордно быстрая высадка пилота: «Ред Булл» грозит новичку заменой уже через 5 Гран-при