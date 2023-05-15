Эдди Джордан: «При всей моей симпатии к Риккардо должен сказать, что Перес сейчас творит настоящую магию»

Теги Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Авто

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан поделился мнением о перспективах Даниэля Риккардо.

Джордан отметил, что Риккардо, несмотря на свой по-прежнему весьма высокий уровень, не может рассчитывать на возвращение в «Ред Булл» – и что руководство команды никогда не заменит его на Серхио Переса.

«Я сам неоднократно проходил через подобные ситуации и могу сказать, что Даниэль Риккардо, на мой взгляд, по-прежнему находится там, на высшем уровне. Но в то же время Даниэль никогда не сможет делать то, что сейчас делает Серхио Перес.

Я видел, на что способен Даниэл, но при всей моей к нему симпатии – и как бы он всем нам ни нравился, а он замечательный парень, – то Чеко Перес сейчас творит настоящую магию», – рассказал Джордан.

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9 комментариев

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Евгений Фабиянчук
если Перес начнет реально брыкаться и создавать угрозу благополучию титула, то высадят на раз-два
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Анатолий Зубков
Перец - это улучшенная версия Боттаса. Валера в 2017-2018 в первой трети чемпионата тоже был недалеко от сэра, а потом то сам сдувался, то Джеймс помогал. Не знаю, каким диким должно быть везение Перца, чтобы побороться за титул с Апельсином.
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Batt Monner
Да какую магию, болид РБ настолько хорош, что приехать ниже 2 места надо постараться
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Листок яблони
Ответ RusSt
Это точно не магия, просто хороший добротный пилотаж. Но учитывая насколько к РБ не могли найти подход Гасли и Албон, добавляет конечно очков Пересу
Просто Перес пришел в то время, когда РБ удалось сделать очень быстрый болид.
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Grigpar
Ответ RusSt
Это точно не магия, просто хороший добротный пилотаж. Но учитывая насколько к РБ не могли найти подход Гасли и Албон, добавляет конечно очков Пересу
Добавим, что они и в Альфа Таури выступали не ахти. Один середняк и один днарь, которым в топ-командах просто делать нечего, кроме как делать болид медленней, чем он есть на самом деле.
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RusSt
Ответ Листок яблони
Просто Перес пришел в то время, когда РБ удалось сделать очень быстрый болид.
болид 2021 не сильно отличался от 2020 на котором выступал Албон
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FaithDevotion
Ответ Анатолий Зубков
Перец - это улучшенная версия Боттаса. Валера в 2017-2018 в первой трети чемпионата тоже был недалеко от сэра, а потом то сам сдувался, то Джеймс помогал. Не знаю, каким диким должно быть везение Перца, чтобы побороться за титул с Апельсином.
Всё верно, но там ещё и Люся добавляла, справедливости ради. Оба вроде как чудес не творили, но эти факторы его уничтожали. Ну и Макс тоже будет посильнее Перца просто, при всей симпатии
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