Трофеи с отмененного Гран-при Эмилии-Романьи продали на благотворительном аукционе за более чем €250000

Трофеи с не состоявшегося в этом году -Романьи были проданы на благотворительном аукционе. В общей сложности организаторам удалось выручить чуть более €250000.

Все заготовленные для церемонии награждения трофеи были подписаны всеми действующими гонщиками «Формулы-1».

Наибольшую сумму удалось выручить за трофей, который вручается победившей команде – €71275. Трофей за победу в гонке, который вручается пилоту, продали за €60100. Также с аукциона были проданы трофеи за 2 и 3 места, трофей за победу в квалификации и комплект бутылок шампанского «Феррари Трентино».

Гран-при Эмилии-Романьи не состоялся из-за наводнения в Италии.

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