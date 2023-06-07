Джеймс Ки станет техническим директором «Альфа Ромео»
Команда «Альфа Ромео» объявила о назначении Джеймса Ки на должность технического директора.
Ки занимал аналогичную должность в «Макларене», но покинул британскую команду два месяца назад. К работе в «Альфа Ромео» Ки приступит с 1 сентября этого года.
За решением пригласить Ки стоит новый глава гоночной программы «Заубера» Андреас Зайдль. Команда прекратит сотрудничество с «Альфа Ромео» по окончании сезона, а с 2026 года должна будет получить заводской статус и начать выступать в «Ф-1» под маркой «Ауди».
В прошлом Ки уже работал в «Заубере» в период с 2010 до 2012 года. Ки спроектировал болид C31, за рулем которого Серхио Перес и Камуи Кобаяси смогли четыре раза попасть на подиум в сезоне-2012.
«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»
Комментарии