Джеймс Ки станет техническим директором «Альфа Ромео»

Команда «Альфа Ромео» объявила о назначении на должность технического директора.

Ки занимал аналогичную должность в « », но покинул британскую команду два месяца назад. К работе в «Альфа Ромео» Ки приступит с 1 сентября этого года.

За решением пригласить Ки стоит новый глава гоночной программы « » Андреас Зайдль. Команда прекратит сотрудничество с « » по окончании сезона, а с 2026 года должна будет получить заводской статус и начать выступать в «Ф-1» под маркой «Ауди».

В прошлом Ки уже работал в «Заубере» в период с 2010 до 2012 года. Ки спроектировал болид C31, за рулем которого Серхио Перес и Камуи Кобаяси смогли четыре раза попасть на подиум в сезоне-2012.

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