Оскар Пиастри: «Не думаю, что нашего темпа бы хватило, чтобы удержаться в очковой зоне. Гонка вернула «Макларен» к реальности»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Испании, признав, что команде просто не хватило скорости, чтобы удержаться в топ-10 и набрать очки.

«У нас просто не было скорости, чтобы хоть что-то сделать. Я очень плохо проехал первый круг, что тоже не помогло делу, но я все равно не думаю, что нашего темпа хватило бы, чтобы удержаться в очковой зоне.

Не думаю, что в обычных условиях мы бы смогли оказаться так высоко на стартовой решетке. Вероятно, гонка вернула нас к реальности, нам пришлось труднее, чем мы надеялись.

Как кажется, нам удается очень быстро «включать» шины в холодную погоду и трудных условиях. Так было в Монако с промежуточными шинами, та же история случилась и в Барселоне в квалификации. Так что нам с командой нужно поработать над этим, чтобы в будущем лучше выступать в гонках», – рассказал Пиастри.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Как кажется, нам удается очень быстро «включать» шины в холодную погоду и трудных условиях. Так было в Монако с промежуточными шинами, та же история случилась и в Барселоне в квалификации. Так что нам с командой нужно поработать над этим

звучит так как будто команде надо поработать над тем чтобы шины быстро не включались в тружных условиях, это недоработка со стороны команды, что у машины есть хоть какой то плюс
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