Оскар Пиастри: «Не думаю, что нашего темпа бы хватило, чтобы удержаться в очковой зоне. Гонка вернула «Макларен» к реальности»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Испании, признав, что команде просто не хватило скорости, чтобы удержаться в топ-10 и набрать очки.
«У нас просто не было скорости, чтобы хоть что-то сделать. Я очень плохо проехал первый круг, что тоже не помогло делу, но я все равно не думаю, что нашего темпа хватило бы, чтобы удержаться в очковой зоне.
Не думаю, что в обычных условиях мы бы смогли оказаться так высоко на стартовой решетке. Вероятно, гонка вернула нас к реальности, нам пришлось труднее, чем мы надеялись.
Как кажется, нам удается очень быстро «включать» шины в холодную погоду и трудных условиях. Так было в Монако с промежуточными шинами, та же история случилась и в Барселоне в квалификации. Так что нам с командой нужно поработать над этим, чтобы в будущем лучше выступать в гонках», – рассказал Пиастри.
«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»
звучит так как будто команде надо поработать над тем чтобы шины быстро не включались в тружных условиях, это недоработка со стороны команды, что у машины есть хоть какой то плюс