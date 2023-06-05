Оскар Пиастри: «Не думаю, что нашего темпа бы хватило, чтобы удержаться в очковой зоне. Гонка вернула «Макларен» к реальности»

Пилот « » подвел итоги , признав, что команде просто не хватило скорости, чтобы удержаться в топ-10 и набрать очки.

«У нас просто не было скорости, чтобы хоть что-то сделать. Я очень плохо проехал первый круг, что тоже не помогло делу, но я все равно не думаю, что нашего темпа хватило бы, чтобы удержаться в очковой зоне.

Не думаю, что в обычных условиях мы бы смогли оказаться так высоко на стартовой решетке. Вероятно, гонка вернула нас к реальности, нам пришлось труднее, чем мы надеялись.

Как кажется, нам удается очень быстро «включать» шины в холодную погоду и трудных условиях. Так было в Монако с промежуточными шинами, та же история случилась и в Барселоне в квалификации. Так что нам с командой нужно поработать над этим, чтобы в будущем лучше выступать в гонках», – рассказал Пиастри.

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