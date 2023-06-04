Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что с текущей машиной мы сможем сравниться с «Ред Булл» по скорости. Но мы работаем над ее улучшением»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды побороться с «Ред Булл» по ходу сезона-2023.

По словам Хэмилтона, он остался доволен прогрессом «Мерседеса» на Гран-при Испании, но основной упор должен быть сделан на работе с машиной 2024 года.

«Не думаю, что с текущей машиной, которая есть у нас в данный момент, мы сможем сравниться с «Ред Булл» по скорости. Но мы работаем над улучшением своего болида.

С текущей конфигурацией болида мы ограничены тем темпом, который показали сегодня, однако в будущем мы надеемся изучить огромное количество данных, выполнить большой объем работы и, надеюсь, прибавить.

Вполне естественно, что «Ред Булл» тоже должен прогрессировать по ходу сезона, поэтому нам нужно каждый раз стараться сокращать отставание, прибавлять сильнее них. Сегодня в гоночном темпе они были быстрее нас на пару десятых секунды, может на 0,5 на круге. В условиях квалификации их преимущество, вероятно, еще больше.

Я знаю, что мы движемся в правильном направлении, и что в работе у команды есть несколько новинок. Надеюсь, что хотя бы к концу года мы сможем бросить им вызов – это было бы здорово. Лично на мой взгляд важнее то, чтобы с машиной следующего года мы могли бросить им вызов с первого же дня сезона», – рассказал Хэмилтон.

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5 комментариев

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DelNord
Явно звучит в этом, что Льюис подписывает контракт. Ну, и отлично.
Жаль, что революционная концепция оказалась нежизнеспособна на практике, и жаль, что на признание этого ушло слишком много времени.
Но что уж тут. Может, хоть данных накопили каких полезных.
+7
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+7
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Paninaro
Ответ DelNord
Явно звучит в этом, что Льюис подписывает контракт. Ну, и отлично. Жаль, что революционная концепция оказалась нежизнеспособна на практике, и жаль, что на признание этого ушло слишком много времени. Но что уж тут. Может, хоть данных накопили каких полезных.
Помню, у Вильямс в 2004 тоже революция была, только с носовым обтекателем. Тоже не сработало. WF26, если интересно.
+3
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+3
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Train67
Ответ Batt Monner
С середины сезона же новые шины и Мерс поедет доминировать как обычно
Да не, без шансов, там мотор Хонды на половину только раскручен и не только, запас большой слишком, до 2026 РБ уже никто не догонит.
Тут даже надежды на борьбу пилотов внутри команды нет, РБ исторически не работают на 2 пилотов.
Так что если ты хотел интриги за 1 место, её не будет. Ни в 1 гонке причём.
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Batt Monner
Ответ Train67
Да не, без шансов, там мотор Хонды на половину только раскручен и не только, запас большой слишком, до 2026 РБ уже никто не догонит. Тут даже надежды на борьбу пилотов внутри команды нет, РБ исторически не работают на 2 пилотов. Так что если ты хотел интриги за 1 место, её не будет. Ни в 1 гонке причём.
Ты как в стиле Луиса, все плохо, все пропало. Не
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