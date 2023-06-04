Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что с текущей машиной мы сможем сравниться с «Ред Булл» по скорости. Но мы работаем над ее улучшением»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о перспективах команды побороться с « » по ходу сезона-2023.

По словам Хэмилтона, он остался доволен прогрессом « » на Гран-при Испании, но основной упор должен быть сделан на работе с машиной 2024 года.

«Не думаю, что с текущей машиной, которая есть у нас в данный момент, мы сможем сравниться с «Ред Булл» по скорости. Но мы работаем над улучшением своего болида.

С текущей конфигурацией болида мы ограничены тем темпом, который показали сегодня, однако в будущем мы надеемся изучить огромное количество данных, выполнить большой объем работы и, надеюсь, прибавить.

Вполне естественно, что «Ред Булл» тоже должен прогрессировать по ходу сезона, поэтому нам нужно каждый раз стараться сокращать отставание, прибавлять сильнее них. Сегодня в гоночном темпе они были быстрее нас на пару десятых секунды, может на 0,5 на круге. В условиях квалификации их преимущество, вероятно, еще больше.

Я знаю, что мы движемся в правильном направлении, и что в работе у команды есть несколько новинок. Надеюсь, что хотя бы к концу года мы сможем бросить им вызов – это было бы здорово. Лично на мой взгляд важнее то, чтобы с машиной следующего года мы могли бросить им вызов с первого же дня сезона», – рассказал Хэмилтон.

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