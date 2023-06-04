Фернандо Алонсо: «У нас не было плана – мы не были уверены, каким будет износ покрышек»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Испании, поделившись мнением о выступлении команды.

«Честно говоря, у нас не было плана. Мы не были уверены в том, каким именно будет износ покрышек. Джордж Расселл был очень быстр на первом отрезке, и когда он обогнал меня – мы передумали. Нам не хотелось ехать слишком близко от машин соперников впереди, поэтому мы решили немного продлить первый отрезок.

Сделав это, мы также продлили и второй отрезок – и мы знали, что нашим шансом будут последние 15 кругов гонки. Но этого было недостаточно, чтобы бороться за самые высокие места, только за позиции в середине», – рассказал Алонсо.

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