Фернандо Алонсо: «У нас не было плана – мы не были уверены, каким будет износ покрышек»

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Испании, поделившись мнением о выступлении команды.

«Честно говоря, у нас не было плана. Мы не были уверены в том, каким именно будет износ покрышек. Джордж Расселл был очень быстр на первом отрезке, и когда он обогнал меня – мы передумали. Нам не хотелось ехать слишком близко от машин соперников впереди, поэтому мы решили немного продлить первый отрезок.

Сделав это, мы также продлили и второй отрезок – и мы знали, что нашим шансом будут последние 15 кругов гонки. Но этого было недостаточно, чтобы бороться за самые высокие места, только за позиции в середине», – рассказал Алонсо.

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4 комментария

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Великий Алонсо
Где обновления то? Если весь оставшийся сезон АМ скатится в середину пелетона, то Алонсо просто надо переходить в РБ в след году на замену днищенского Переса, деклассировать Ферстаппена и взять чемпионский титул.
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Grigpar
Следующие 3 гран-при Канада, Австрия, Британия прогулкой для Астона Мартина не будут. Там все не под них.
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Где обновления то? Если весь оставшийся сезон АМ скатится в середину пелетона, то Алонсо просто надо переходить в РБ в след году на замену днищенского Переса, деклассировать Ферстаппена и взять чемпионский титул.
воу-воу, полегче, величайшему же достаточно 3 болида в пелетоне для чемпионства, так у него до этой гонки был второй, сейчас как раз 3, "чего тебе еще надо хороняка?" (c)
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