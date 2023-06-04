Карлос Сайнс – механикам «Феррари»: «Выше голову! Продолжим стараться и становиться лучше!»

Пилот « » (5-й) считает, что команде нужно продолжать усердно работать над болидом после неудачного Гран-при Испании.

«Я знаю, что на базе очень старались, чтобы привезти обновления. Возможно, мы привезли их на трассу, где мы слабее всего в этом сезоне из-за характеристик трека. Так что, возможно, мы еще не увидели, на что способна машина после обновлений.

Я все еще убежден, что с нашими проблемами с галопированием и максимальной скоростью мы бы ни за что не были конкурентоспособны здесь. Поэтому рано пока что о чем-то говорить – но я думаю, они [механики] усердно трудились, чтобы привезти сюда новинки. Выше голову! Продолжим стараться и становиться лучше!», – сказал Сайнс.

Испанца также спросили, испытывал ли он такие же трудности, как его напарник Шарль Леклер (11-й). Сайнс сказал, что с обгонами у него проблем не было:

«Не было ощущения, что это сложно – по крайней мере для других. Что касается меня, обгонять было довольно легко, но вся эта ситуация показательна: в прошлом году мы, возможно, прорвались бы в топ-4 или в топ-5, как сейчас, стартуя с пит-лейна.

Пелотон стал кучнее, и теперь сложнее прорываться вперед. Есть над чем работать, есть что изучить касательно работы новинок. Я верю, что мы движемся в верном направлении. Сейчас нам нужно заняться нашими слабостями: галопированием и максимальной скоростью. Нужно заняться этим новым пакетом обновлений. Надеюсь, идя в этом новом направлении, мы сможем начать давать результат».

Гран-при Испании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й