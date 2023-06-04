Льюис Хэмилтон: «Итог Гран-при Испании сильно превзошел мои ожидания»

Льюис Хэмилтон похвалил «Мерседес» за прогресс, достигнутый командой.

На Гран-при Испании Хэмилтон занял второе место, его напарник Джордж Расселл – третье. Льюис рассчитывает, что на других автодромах «Мерседес» также выступит успешно.

«Джордж выступил фантастически, поднялся с 12-го места на третье. Надеюсь, все сотрудники на базе и дома гордятся своей потрясающей работой.

Ощущения от машины прекрасные. Безусловно, нужно делать следующие шаги и продолжать сокращать отставание от «Ред Булл». Но это сильно превзошло мои ожидания. Я по-настоящему наслаждался гонкой.

Будет ли «Мерседес» быстр на других трассах? Я уже давно тут гоняюсь, и, если ты быстр здесь, то быстр везде.

Но мне кажется, что у новых машин более узкое рабочее окно, так что, может, на каких-то треках наши болиды не сработают. Надеюсь, все будет не так, и они проявят себя так же сильно, как в этот уик-энд.

Я считаю, у нас сильнейшая команда – Джордж и я выдаем прекрасные результаты неделя за неделей. Просто нужно еще немного прибавить, и, насколько я знаю, все упорно трудятся над этим. Надеюсь, в какой-то момент получится настигнуть « ».

Джордж Расселл: «Немного удивлен тому, что оказался на подиуме»

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, «Мерседесы» вернулись на подиум

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram