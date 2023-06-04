Джордж Расселл: «Немного удивлен тому, что оказался на подиуме»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Испании, признав, что перед гонкой не ожидал попадания на подиум.

«Конечно, я немного удивлен тому, что оказался на подиуме. Спасибо команде за то, что предоставила мне такую отличную машину.

Гонка получилась для нас увлекательной – учитывая то, что после старта с 12-й позиции мы смогли финишировать 3-ми. Надеюсь, это хороший знак для команды, что все и дальше будет так складываться.

Ощущения стали заметно лучше. Ты просто проезжаешь круг за кругом, и сравнивая времена на круге с соперниками вокруг – с «Феррари», с «Астон Мартин», – и понимаешь, что едешь все быстрее и быстрее.

Мы знаем, что смогли добавить машине прижимной силы и улучшили рабочее окно настроек, так что в целом я просто рад оказаться на подиуме», – рассказал Расселл.

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4 комментария

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Мадина Уйгурова
да вы каждый раз удивляетесь, как будто у вас ведро уровня Уильямса. хорошая машина,на фоне деградации Астона и Феррари это предсказуемый результат
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Совесть Черданцева
Ладно, Григорий, прощу тебя за квалификацию. Королевскую гонку провёл
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Gnider
Что то я не понял что произошло на старте с Расселом
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