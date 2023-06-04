Магнуссен выиграл трофей за лучший обгон мая, опередив Ферстаппена и Хэмилтона в голосовании фанатов

Гонщик « » совершил лучший обгон мая по версии болельщиков.

Датчанина наградили за маневр на пилота « » Логана Сарджента на .

Победителя каждый месяц определяют болельщики на сайте «Формулы-1». Первые две награды в истории забрал двукратный чемпион мира из « ».

В мае на приз также претендовали (« ») (за два обгона), (« ») и Оскар Пиастри («Макларен») за маневры в Майами и Монако.

«Для меня это значит многое, хотя та гонка для меня закончилась не очень хорошо. Но приятно получить признание со стороны фанатов», – поделился мыслями Кевин.

Алонсо не номинировали на лучший обгон мая. Фернандо выиграл первые две награды в истории

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