Магнуссен выиграл трофей за лучший обгон мая, опередив Ферстаппена и Хэмилтона в голосовании фанатов

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Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен совершил лучший обгон мая по версии болельщиков.

Датчанина наградили за маневр на пилота «Уильямса» Логана Сарджента на Гран-при Монако.

Победителя каждый месяц определяют болельщики на сайте «Формулы-1». Первые две награды в истории забрал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

В мае на приз также претендовали Макс ФерстаппенРед Булл») (за два обгона), Льюис ХэмилтонМерседес») и Оскар Пиастри («Макларен») за маневры в Майами и Монако.

«Для меня это значит многое, хотя та гонка для меня закончилась не очень хорошо. Но приятно получить признание со стороны фанатов», – поделился мыслями Кевин.

Алонсо не номинировали на лучший обгон мая. Фернандо выиграл первые две награды в истории

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