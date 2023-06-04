Магнуссен выиграл трофей за лучший обгон мая, опередив Ферстаппена и Хэмилтона в голосовании фанатов
Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен совершил лучший обгон мая по версии болельщиков.
Датчанина наградили за маневр на пилота «Уильямса» Логана Сарджента на Гран-при Монако.
Победителя каждый месяц определяют болельщики на сайте «Формулы-1». Первые две награды в истории забрал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
В мае на приз также претендовали Макс Ферстаппен («Ред Булл») (за два обгона), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Оскар Пиастри («Макларен») за маневры в Майами и Монако.
«Для меня это значит многое, хотя та гонка для меня закончилась не очень хорошо. Но приятно получить признание со стороны фанатов», – поделился мыслями Кевин.
Алонсо не номинировали на лучший обгон мая. Фернандо выиграл первые две награды в истории
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии