Ник де Врис: «Из-за двух разворотов у меня не осталось свежих шин для второго сегмента. Меня это огорчает»

Теги Гран-при Испании Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис недоволен 14-м местом в квалификации Гран-при Испании.

«Я немного разочарован. У меня немного смешанные чувства касательно финальных результатов, потому что, по-моему, мы проводили очень конкурентоспособный и сильный уик-энд – начиная с первой практики и продолжая в квалификации.

Но из-за двух моих разворотов в 11-м повороте я использовал слишком много комплектов резины, так что у меня не осталось свежих шин для второго сегмента. Это полностью уничтожило реальный шанс занять более высокую позицию в квалификации. Меня это огорчает.

[Если подробнее говорить о моих разворотах], я заметил, что трек был уже сухой, он был сухой везде – поэтому я решил атаковать. Но дважды я потерял машину в самый последний момент на выходе из поворота, так что я не понимал, что происходит.

И дело не в недостатке данных. Если что-то невидимо, сложно это заметить. Было очевидно, что есть проблемы со сцеплением, потому что я потерял болид дважды. И затем во время третьей попытки я просто проехал аккуратно – и избежал третьего разворота», – сказал Де Врис.

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1 комментарий

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Сергей Богатырёв
Если что-то невидимо, сложно это заметить. (с) Кличко рыдает от зависти.
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