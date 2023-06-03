Ник де Врис: «Из-за двух разворотов у меня не осталось свежих шин для второго сегмента. Меня это огорчает»

Пилот « » Ник де Врис недоволен 14-м местом в квалификации Гран-при Испании.

«Я немного разочарован. У меня немного смешанные чувства касательно финальных результатов, потому что, по-моему, мы проводили очень конкурентоспособный и сильный уик-энд – начиная с первой практики и продолжая в квалификации.

Но из-за двух моих разворотов в 11-м повороте я использовал слишком много комплектов резины, так что у меня не осталось свежих шин для второго сегмента. Это полностью уничтожило реальный шанс занять более высокую позицию в квалификации. Меня это огорчает.

[Если подробнее говорить о моих разворотах], я заметил, что трек был уже сухой, он был сухой везде – поэтому я решил атаковать. Но дважды я потерял машину в самый последний момент на выходе из поворота, так что я не понимал, что происходит.

И дело не в недостатке данных. Если что-то невидимо, сложно это заметить. Было очевидно, что есть проблемы со сцеплением, потому что я потерял болид дважды. И затем во время третьей попытки я просто проехал аккуратно – и избежал третьего разворота», – сказал Де Врис.

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й