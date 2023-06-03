Ландо Норрис: «Допусти я даже совсем небольшую ошибку, я был бы на 5-6 позиций ниже»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Нужно было просто держаться изо всех сил! Допусти я даже совсем небольшую ошибку, я был бы на 5-6 позиций ниже. Я поостерегусь заявлять, что сегодня мы были потрясающими, поразительными и все такое, ведь в пилотаже всегда есть какие-то мелочи. Может быть, кто-то сегодня немного ошибся, потерял 0,1 секунды, и это стоило ему нескольких позиций.

Да, я готов отдать себе должное, но завтра все легко может измениться, если говорить о реальном гоночном темпе. «Ред Булл» всегда делает шаг вперед в гонке, «Астон Мартин» тоже. В то же время я бы не назвал гоночный темп нашей сильнейшей стороной. Но я надеюсь, что завтра нас будет ждать еще один такой же сюрприз, как сегодня», – рассказал Норрис.

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