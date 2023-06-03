Льюис Хэмилтон о пятом месте в квалификации: «Я не прям очень разочарован. Может быть, если бы я боролся за чемпионство, то был бы»

Пилот « » подвел итоги квалификации Гран-при Испании, где стал пятым.

«Во-первых, я просто в шоке… Было удивительно увидеть нас так высоко, а в конце еще и в борьбе за первый ряд.

Мы хорошо поработали над анализом прошлой ночью. Я был здесь до 11 часов вечера, пытаясь понять, где мы можем отыграть время. Когда я проснулся сегодня утром, я был весь погружен в процесс. Я определенно не ожидал, что мы будем бороться за первый ряд. Машина сегодня просто ожила после третьей практики.

Большое спасибо всем на базе за наш пакет обновлений. Это демонстрирует то, что мы прогрессируем – чему я очень рад. Я правда насладился пилотированием сегодня.

[По ходу последнего круга] по времени я был в первом ряду вплоть до 10 поворота. Я повернул в него, дал газу и ощутил избыточную поворачиваемость.

Мне нужно посмотреть, что точно произошло. Там я потерял две десятых. Я не прям очень разочарован. Может быть, если бы я боролся за чемпионство, то был бы. Меня больше интересует увидеть машину и ее нынешние возможности – и надеюсь, завтра мы сможем сделать еще шаг вперед.

[После контакта с Джорджем Расселлом] болид не ощущался как-то по-иному. Машину затем тянуло вправо. Это было просто недопонимание. На [последнем] круге все было в порядке», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й