Кристиан Хорнер: «Макс набрал отличную форму. В Монако он был потрясающим и в Испании добился того же успеха»

Руководитель « » отметил грамотную работу в квалификации Гран-при Испании, где голландец взял поул.

«Он набрал отличную форму. В Монако он был потрясающим и здесь добился того же успеха. Погода, надежность, старт, стратегия, поведение шин. В прошлый уик-энд мы чувствовали, что не могли задействовать сильные стороны машины – но в эти выходные все получается. И он [Ферстаппен] отлично воспользовался этим», – сказал Хорнер.

Также британец высказался об 11-м месте . Пилот провел не самую удачную квалификацию, вылетев за пределы трассы во втором сегменте.

«У него просто была тяжелая квалификация. Он выехал за пределы трассы, и шины остыли. Ему повезло выйти из первого сегмента, когда трек подсыхал.

К сожалению, вылет во втором сегменте слегка выбил его из колеи. Для него это был один из неудачных дней. 11-е место слегка прибавит ему работы.

Шины – ключевой фактор. Мы проверили все аэродинамические нагрузки после первого сегмента – и все было примерно схоже, так что мы не смогли увидеть, была ли проблема с какой-нибудь частью машины.

Вечером мы проведем большую инспекцию, чтобы [завтра нам удалось без проблем] прогреть шины до оптимальной температуры. Мы знаем, что Чеко не так далек от этого. Просто сегодня он не смог заставить болид работать так, как нужно».

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й