Кристиан Хорнер: «Макс набрал отличную форму. В Монако он был потрясающим и в Испании добился того же успеха»

Теги Гран-при Испании Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил грамотную работу Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Испании, где голландец взял поул.  

«Он набрал отличную форму. В Монако он был потрясающим и здесь добился того же успеха. Погода, надежность, старт, стратегия, поведение шин. В прошлый уик-энд мы чувствовали, что не могли задействовать сильные стороны машины – но в эти выходные все получается. И он [Ферстаппен] отлично воспользовался этим», – сказал Хорнер.

Также британец высказался об 11-м месте Серхио Переса. Пилот провел не самую удачную квалификацию, вылетев за пределы трассы во втором сегменте.

«У него просто была тяжелая квалификация. Он выехал за пределы трассы, и шины остыли. Ему повезло выйти из первого сегмента, когда трек подсыхал.

К сожалению, вылет во втором сегменте слегка выбил его из колеи. Для него это был один из неудачных дней. 11-е место слегка прибавит ему работы.

Шины – ключевой фактор. Мы проверили все аэродинамические нагрузки после первого сегмента – и все было примерно схоже, так что мы не смогли увидеть, была ли проблема с какой-нибудь частью машины.

Вечером мы проведем большую инспекцию, чтобы [завтра нам удалось без проблем] прогреть шины до оптимальной температуры. Мы знаем, что Чеко не так далек от этого. Просто сегодня он не смог заставить болид работать так, как нужно».

Гран-при Испании-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Markoni
Ответ Антон Якимцев
Макс едет просто уничтожительно относительно остального пелотона, только гений Ньюи немного оттеняет его результат. Однозначно - теперь не только "Кими доминирует".
Не Макс, а как раньше писали о мерседесе - Болид созданный Ньюи едет по рельсам, а Макс просто пассажир. Макс едет и попивает шампанское, болид привезёт к победе.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
datebase
Ответ Markoni
Не Макс, а как раньше писали о мерседесе - Болид созданный Ньюи едет по рельсам, а Макс просто пассажир. Макс едет и попивает шампанское, болид привезёт к победе.
Перес тоже пассажир 😉
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Можно заранее кубок за победу выносить ему и гонку без него начинать. Спасибо прекрасному регламенту Ф1, интрига прям балдеж.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Макс едет просто уничтожительно относительно остального пелотона, только гений Ньюи немного оттеняет его результат. Однозначно - теперь не только "Кими доминирует".
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Да у Ферстаппена с формой еще с 2020-го года все на одном уровне. едет очень быстро. Но надо сказать, что и болид к него уровня космовоза сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1CEMAN
Ответ Pavel Nikolaev
Регламент один для всех, кто-то выходит в лидеры, т.к. четко использует правило в свою пользу. Вы старый фанат, походу, для вас это новость?
Ты пишешь боту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий