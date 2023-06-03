Шарль Леклер: «В левых поворотах машина была неуправляемой. У меня нет ответов»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги своего выступления в квалификации к Гран-при Испании.

Леклер не смог выйти из первого сегмента и показал 19-е время. По словам монегаска, такой результат стал следствием аномалий в работе болида.

«Сейчас у меня нет ответов относительно случившегося. Единственное, что я могу сказать – это что в левых поворотах машина была неуправляемой. В правых поворотах…ощущения были примерно такими же, как сегодня в третьей практике. Просто с машиной что-то случилось при прохождении левых поворотов – нам нужно все проанализировать и понять, что именно случилось», – рассказал Леклер.

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9 комментариев

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King_X
Все анализируют и анализируют
А толку
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Антон
Второй с начала, и второй с конца. Это Фуры, детка.
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Мадина Уйгурова
Верните Бинотто, с ним были поулы и победы
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ALMANAC
Хави проверит
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Schiaff1no
Ви а чекин ви а кам бэк ту ю
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Михаил Надменный
Ничего страшного,ты же котик у тебя лапки , Шарль 😊🙏
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Eldorado2009
Я даже комментировать не буду
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WINWOLF
Очередной уикенд в трубу
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Kemal Gul
Ответ Мадина Уйгурова
Верните Бинотто, с ним были поулы и победы
https://images.app.goo.gl/jqrKFrAW54Xaxvoo8

Цикл уже на последней стадии, скоро стартует новый
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