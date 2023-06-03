Шарль Леклер: «В левых поворотах машина была неуправляемой. У меня нет ответов»

Пилот « » подвел итоги своего выступления в квалификации к .

Леклер не смог выйти из первого сегмента и показал 19-е время. По словам монегаска, такой результат стал следствием аномалий в работе болида.

«Сейчас у меня нет ответов относительно случившегося. Единственное, что я могу сказать – это что в левых поворотах машина была неуправляемой. В правых поворотах…ощущения были примерно такими же, как сегодня в третьей практике. Просто с машиной что-то случилось при прохождении левых поворотов – нам нужно все проанализировать и понять, что именно случилось», – рассказал Леклер.

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