Карлос Сайнс: «Нужно сосредоточиться на гоночном темпе»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, поделившись мнением о работе обновленного болида.

«Мы протестировали новый пакет обновлений. Хотя понятно, что проводить сравнения в такой ситуации почти невозможно. В моем случае обновления просто установили на машину, и мы поехали. И мы подбирали настройки таким образом, чтобы адаптировать машину к текущему балансу.

Как и всегда, нам нужно сосредоточиться на гоночном темпе – нужно убедиться, что мы улучшим свой гоночный темп, поскольку именно в данной области у нас есть проблемы, если они вообще возникают. Так что фокус именно на этой области.

Борьба будет плотной, сегодня плотность в пелотона была особенно высока. Хотя понятно, что мы не знаем ничего о топливной загрузке и режимах работы двигателей у команд, но нескольким машинам из середины пелотона сегодня удалось прибавить и подняться к лидерам. И я думаю, что это случится вновь. Все это показывает, что плотность в пелотоне увеличивается, так что квалификация должна получиться интересной», – рассказал Сайнс.

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1 комментарий

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Женёк Кропухинский
Карлито, пожалуйста, после сезона 2021 все верили в твой бойцовский характер, возвращайся уже. Феррари это нужно.
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