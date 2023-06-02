Нико Хюлькенберг о 3-м месте во второй практике: «Нам нужно сохранять самообладание и оставаться реалистами»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Хюлькенберг отметил, что не стал бы придавать очень большого значения попаданию в топ-3 по итогам второй практики, но остался доволен скоростью болида.

«Думаю, сегодня наша скорость выглядела настоящей. Просто я думаю, что другие люди сегодня выступили ниже своих возможностей или не все показали. Особенно с учетом того, что очень многое топ-машины обязательно прибавят завтра.

Нам нужно сохранять самообладание и оставаться реалистами. Для меня важно хорошо чувствовать машину, поймать хороший ритм, сегодня мне это удалось. Для меня это самое важное.

Понятное дело, я надеюсь, что завтра нас ждет столь же хороший день и мы выжмем все, что у нас есть. Хотя завтра снова будет очень плотная борьба. В середине пелотона есть 4-5 команд, с которыми мы будем бороться за одни и те же позиции», – рассказал Хюлькенберг.\

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