Льюис Хэмилтон: «С моим сегодняшним темпом трудно попасть в топ-10. «Альпин» и «Астон Мартин» впечатляют»

Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах на Гран-при Испании.

В первой сессии свободных заездов пилот «Мерседеса» стал 12-м, во второй показал 11-е время, в обоих случаях уступив напарнику .

«Думаю, с моим сегодняшним темпом трудно попасть в топ-10. Но, надеюсь, ночью мы внесем изменения. Между пятым местом и десятым, нами все очень и очень плотно.

Впечатляет, что другие команды смогли так прибавить. Посмотрите на – « » выступает прекрасно. « » стал вторым и немного уступил « » – это действительно впечатляет. Легко не будет, это точно», – заявил .

Семикратный чемпион «Формулы-1» также рассказал об ощущениях от обновленного « »:

«Все нормально. Мы сражаемся изо всех сил. Я бы сказал, что первая и вторая практики вышли тяжелыми в плане шин и деградации. Машина… Машина ощущается как машина.

Мне кажется, темп на длинных отрезках не выглядел ужасно, надо просто понять, как выжать больше на одном круге».

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

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