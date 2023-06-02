Льюис Хэмилтон: «С моим сегодняшним темпом трудно попасть в топ-10. «Альпин» и «Астон Мартин» впечатляют»
Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах на Гран-при Испании.
В первой сессии свободных заездов пилот «Мерседеса» стал 12-м, во второй показал 11-е время, в обоих случаях уступив напарнику Джорджу Расселлу.
«Думаю, с моим сегодняшним темпом трудно попасть в топ-10. Но, надеюсь, ночью мы внесем изменения. Между пятым местом и десятым, нами все очень и очень плотно.
Впечатляет, что другие команды смогли так прибавить. Посмотрите на Окона – «Альпин» выступает прекрасно. «Астон Мартин» стал вторым и немного уступил «Ред Булл» – это действительно впечатляет. Легко не будет, это точно», – заявил Льюис.
Семикратный чемпион «Формулы-1» также рассказал об ощущениях от обновленного «Мерседеса»:
«Все нормально. Мы сражаемся изо всех сил. Я бы сказал, что первая и вторая практики вышли тяжелыми в плане шин и деградации. Машина… Машина ощущается как машина.
Мне кажется, темп на длинных отрезках не выглядел ужасно, надо просто понять, как выжать больше на одном круге».
Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
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