Шарль Леклер: «Было бы странно не приезжать в Барселону, но погоняться в Мадриде тоже было бы интересно»

Теги Гран-при Испании Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о возможном переезде Гран-при Испании из Барселоны в Мадрид.

Нынешний контракт на проведение Гран-при Испании в Барселоне рассчитан до 2026 года. При этом руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали недавно встречался с представителями заявки Мадрида на возможное проведение гонки на трассе городского типа:

«Трасса в Барселоне нам всем очень хорошо знакома, так что было бы странно не приезжать сюда по ходу сезона. Но лично мне нравятся трассы городского типа. Там ты испытываешь действительно особенные ощущения. Так что погоняться в Мадриде тоже было бы очень интересно».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в свою очередь отметил, что будет рад выступать на любой испанской трассе:

«Я не знаю дальнейших планов серии. Решение о том, будет ли Мадрид претендовать на проведение Гран-при, будут принимать в «Формуле-1». Я с радостью готов гоняться в Барселоне, буду рад гоняться и в Мадриде – если, конечно, еще будут тут в 2026 году. Если же нет, то с удовольствием буду смотреть гонки по телевизору и для меня в любом случае мало что изменится».

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